Gilets jaunes: Prison ferme pour deux individus

Le 05/10/2019 | Par C.B | Lu 1630

Lors des affrontements et dégradations pendant la période des gilets jaunes au mois de novembre dernier, de nombreux citoyens ont été jugés.



Deux jeunes, âgés de 20 et 24 ans, ont récemment été jugés pour avoir volé et incendié une voiture. Ils avaient également bloqué une route à Saint-Benoît, en mettant le feu à une poubelle.



Malheureusement pour eux, ils avaient eu l'ingénieuse idée de filmer leurs actes ce soir du 19 novembre 2018. Une vidéo qui a permis de les identifier.



Déjà condamnés à plusieurs reprises, les deux casseurs ont écopé à de la prison ferme, trois ans pour le plus jeune et deux ans pour l'autre, avec mandat de dépôt.