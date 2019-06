Gilets jaunes: Vers un nouvel acte de mobilisation le 22 juin ?

Le 14/06/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 2494

"En soutien au mouvement gilet jaune toujours très actif en métropole, et à l'organisation d'une grosse mobilisation nationale prévue pour le samedi 22 juin, que les gilets jaunes de La Réunion se réuniront en nombre au Port Est le samedi 22/06 dès 8h du matin et pour une durée illimitée", indiquent-ils.

Ils appellent "l'ensemble des réunionnais qui galèrent au quotidien, qui ne peuvent plus se nourrir correctement, qui croulent sous les crédits, qui se battent pour un service santé de qualité, contre la casse du système éducatif, contre la baisse des aides sociales ainsi que l'ensemble des syndicats" à se joindre "à ceux qui ne courbent pas l'échine et qui réclament depuis plus de 7 mois le droit à une vie digne, une meilleure répartition des richesses et un renouveau démocratique".

Une mobilisation citoyenne sera également organisée le 14 juillet sur Saint Denis avec un départ dès 9h du Jardin de l'Etat en direction du Barachois. Une marche que les gilets jaunes veulent "fédératrice, apolitique et apartisane" et qui "sera l'occasion pour les Réunionnais de défendre un outil démocratique : le Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC) !"