Gilets jaunes à Paris: un homme interpellé avec un dispositif de déclenchement de couteaux

Le 19/05/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 82

Un jeune homme de 27 ans a été interpellé samedi près de Saint-Lazare, lors de l'acte XXVII des Gilets jaunes, alors qu'il était porteur, dissimulé sous ses vêtements, d'un dispositif de lames de couteau rétractables. Il a été placé en garde à vue.

C'est l'accoutrement de Thomas G. et son comportement qui ont attiré l'attention des policiers mobilisés dans le quartier de la gare Saint-Lazare, où des Gilets jaunes se retrouvent tous les samedis.



Thomas G. portait un sac à dos "militaire", un masque noir, des lunettes de soleil et une cagoule noire descendue sur la nuque. Quand il a vu les policiers, il a accéléré le pas, mais a été rapidement rattrapé.



Sommé de s'expliquer sur la présence de ce dispositif très dangereux, il a expliqué l'avoir lui-même confectionné à l'aide de deux supports métalliques scratchés à ses bras et grâce à un élastique.



En le fouillant, la police a en effet retrouvé, caché sous son blouson au niveau des avant-bras, un dispositif artisanal de déclenchement de deux lames de couteau, une à chaque bras.



Le système était très instable et les policiers ont dû multiplier les précautions afin d'éviter son déclenchement intempestif, contre eux-mêmes ainsi que contre son "inventeur". D'ailleurs, en immobilisant Thomas G. au sol, la lame est tout de même partie, sans blesser personne.



Le jeune homme devait passer à la fin du mois les tests pour être adjoint de sécurité (ADS) dans la police...