Gilets jaunes de la Réunion: "Il faut reprendre le mouvement mais cette fois sans violence"

Le 20/02/2019 | Par Une ex-gilet jaune de l'Est | Lu 96

A partir du 16 novembre 2018 le mouvement des gilets jaunes a donné un grand espoir à la Réunion. La vie est trop chère, le carburant trop cher, il y a trop d'embouteillages, pas assez de vrai travail et trop de travail temporaire mal payé. Les Réunionnais se sont révoltés.



Seulement tout de suite des soit-disants "jeunes" ont cassé le mouvement. Ils mettaient des gilets jaunes mais demandaient 20 euros pour laisser passer les autos sur les barrages. Ils forçaient les femmes à montrer leur culotte pour pouvoir passer. Dans mon quartier, ils attaquaient les camions poubelles et ils ont mis le feu dans les bacs. A la fin les CRS ont été obligés d'accompagner les camions bennes. Le quartier était plein de rats et cancrelats et la saleté débordait partout. Les commerces ont fermé pour ne pas rouvrir. Mon voisin a perdu son emploi dans un entrepôt parce que les jeunes y ont mis le feu.



Aujourd'hui les gens sont solidaires de la France mais ne veulent pas entendre parler des gilets jaunes de la Réunion. Des travailleurs à bout de nerfs attaquent les kaz gilets dans les ronds points parce qu'ils ont peur de perdre leur travail si les blocages reviennent.



Tous ces blocages et toute cette casse n'ont servi à rien. Même, tout le monde peut voir dans les supermarchés que les prix n'ont jamais été aussi chers. Les seuls qui en tirent profit ce sont les politiciens. Je pense qu'il faut reprendre le mouvement mais cette fois-ci sans ces casseurs qui ont traumatisé tout le monde. C'est la seule manière pour la Réunion de progresser.