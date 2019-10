Gillot: 3 ans de prison pour la mule interpellée avec 3,4 kg de cannabis

Le 12/10/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 522

C'est une longue escale qui attend Moïse B. à la Réunion. Venu pour passer des vacances, il a été interpellé le 8 octobre au matin par la douane avec 3,4 kg de résine de cannabis. Placé en garde à vue dans la foulée, il était jugé ce vendredi dans le cadre de la comparution immédiate au tribunal de Champ Fleuri.



Des vacances dont il se souviendra longtemps. Désireux de rejoindre des camarades, il décide de prendre un aller simple. En manque de liquidités pour le retour, il demande à des camarades de le mettre en contact avec des contact qui pourraient lui faire gagner rapidement de l'argent. Il est présenté à un certain "Bulldozer" qui lui propose de transporter du cannabis à La Réunion. Le zamal se faisant rare en cette période de l'année, toutes les âmes charitables sont les bienvenues afin de compléter les stocks locaux. Il accepte, donne sa valise à "Bulldozer" pour le chargement des 4 sachets, récupère un billet retour et se fait interpeller le 8 octobre après 11h de vol. Il avait été pris en photo au départ pour que le réceptionnaire du colis puisse le reconnaitre à Gillot.



je savais ce que je transportais



"Je n'ai pas su réfléchir, c'est moi qui suis totalement perdant. J'ai perdu mon boulot, j'ai perdu la garde de mes enfants et mon appartement. je reconnais tous les faits, je savais ce que je transportais" rapporte Moïse B. à la barre. Ce père de famille de 4 enfants inséré travaille à l'aéroport d'Orly comme agent d'accueil. "Votre histoire n'est pas crédible, vous êtes sur que vous n'avez pas été menacé ? Il vous menacent de quelque chose de plus grand ?", lui demande le tribunal face à sa détermination de tout vouloir assumer, "non, tout est de ma faute" répond Moïse B.



"C'est la première fois que quelqu'un nous dit qu'il savait ce qu'il transportait, tout ça pour 1500€. Les faits sont caractérisés, vous risquez 10 ans de prison. Vous ne touchez pas à cette M...., mais l'emmener aux autres, ça ne vous pose pas de problèmes" avance la procureure qui requiert 4 ans de prison avec maintien en détention.



"Quelque chose ne va pas car on n'arrive pas à remonter au paiement du billet. Il n'a pas forcement eu le choix, ce sont des réseaux très organisés, il est difficile de les remonter. Il ne pensait pas qu'il jouait aussi gros, qu'il perdrait aussi gros. 4 ans de prison, c'est excessif" plaide la défense. "Si c'était à refaire, je ne le referais pas" conclut Moïse B. qui écope de 3 ans de prison dont 1 avec sursis. Il est maintenu en détention.