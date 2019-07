Gillot: Des passagers mécontents d'Air Austral bloquent l'embarquement du vol suivant

Ce devient du grand n'importe quoi et de part et d'autres

5. La vérité si je mens ! le 27/07/2019 11:31



Rien d'étonnant quand on s'aperçoit le prix du billet d'avion et l'amateurisme de son Pdg à Air Austral .

Ces incidents ne sont pas propre qu'à, Maurice , sur les autres destinations des îles vanille , c'est pire , retard , bagages non réceptionnés à l'arrivée , des frais de dédommagement afin de ne rien dire de la panique du personnel des compagnie Air Austral , Air Madagascar et surtout Tsaradia qui possède le monopole exclusif sur les lignes intérieures ...

Le personnel de air austral vous fait la gueule et on se demande pourquoi en étant une fois dans la cabine pendant le vol ?

Air Austral une compagnie régionale a évité en avion pour des vacances inoubliables ou alors des voyages d'affaire .

Il est temps qu'on se réveille sans notre argent , notre sueur cette compagnie régionale n' existerait .

L'un des membres fondateurs de cette compagnie régionale, Feu Pierre LAGOURGUE doit se retourner dans sa tombe en voyant dans quel état cette dernière est entrain de tomber dans son palais doré !!!

Notre père qui es aux cieux ...