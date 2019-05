Gillot: Les 100 000 euros de cocaïne étaient cachés dans des bougies

Commentaires (22)

1. SITARANE le 05/05/2019 07:42

Pour être encore plus efficace, fouillez tout le monde, on serait sûrement surpris !!!!!!!!!!!!!!!

2. Georges POTOLA le 05/05/2019 09:06

On à bien compris, depuis quelques temps nos problèmes viens de métropole, on ramène à la Réunion toutes les calamités qui gangrène la société Française, le mal de vivre, le racisme, la vanité, le rejet des religions, et maintenant des drogues dure.

3. Taloche le 05/05/2019 09:08

Quelle idée ? Voyager avec des bougies.

4. freeman le 05/05/2019 07:18

s'enrichir en détruisant la vie d'autrui avec de la merde de luxe .

au gnouf !

5. Choupette le 05/05/2019 09:30

Belle prise ! Les douaniers ne chôment pas en ce moment.



Allez zou, au trou ! Il va se mettre à chanter comme un pinson dans sa cage.



Non seulement ces racailles -appelons un chat un chat- détruisent l'être humain mais ils détruisent aussi la faune (et sans doute la flore) car ces poisons qui passent dans les urines se retrouvent chez les poissons.

6. Le Jacobin le 05/05/2019 09:49

En prison il était en formation intensif, il est surement Major de sa promotion.

Plus besoin de traverser la route pour trouver du boulot, il suffit de prendre l'Avion vers l’île intense.

LA RÉUNION.



Des bougies qui n'étaient pas destinée à notre dame de la salette, mais plutôt à Saint expédit.

7. Vilinmanir le 05/05/2019 10:08

Potola, même si je sens de l'ironie dans vos propos, ce que vous dîtes hélas est bien vrai... banditisme, drogue, prostitution et j'en passe...Tout cela nous a bien été amené de Métropole par des voyous qui voulaient se faire oublier et s'enrichir

8. Vilinmanir le 05/05/2019 10:08

Potola, même si je sens de l''ironie dans vos propos, ce que vous dîtes hélas est bien vrai... banditisme, drogue, prostitution et j''en passe...Tout cela nous a bien été amené de Métropole par des voyous qui voulaient se faire oublier et s''enrichir

9. Zebulon le 05/05/2019 10:11

Au moins un qui a le courage de ses actes et non comme les 2 (...) qui nous prennent pour des cons...avec le même leitmotiv de la drogue déposée dans leur valise à l'insu de leur plein gré ! Au gniouf !

10. microipi le 05/05/2019 10:33

la réunion un bateau à la dérive nous étions bien plus tranquille avant il y avait moins de racailles chez nous, douceur de vivre et respect de nos anciens, sommes nous devenus fous ou faibles? les deux mon capitaine le voyage forme c'est vrai et peut casser un art de vivre aussi au trou pour ces racailles ça pue ici.

11. Georges BIANCHI le 05/05/2019 11:29

Entre nous, certains doivent penser que la Réunion c'est une île du 18 ème siècle!! aucun contrôle , une douane laxiste, bref encore un qui serait chef d'escadrille si les cons volaient!!

12. pipo le 05/05/2019 11:46

Dans le temps longtemps les Réunionnais avaient le petit train courant d'air!

Aujourd'hui ils se font des rails de cocaïne dans les narines...

13. Pamphlétaire le 05/05/2019 11:59

Les douanier ont du flair...



flair : nom masculin. Au figuré. Aptitude instinctive à prévoir, deviner. Clairvoyance, intuition, perspicacité.



Quand on parle du flair d'un policier, ou de ses méthodes, de son intuition, j'ai toujours envie de riposter : — Et le flair de votre cordonnier, de votre pâtissier ? L'un et l'autre ont passé par des années d'apprentissage. Chacun connaît son métier, tout ce qui touche à son métier.

Georges Simenon (1903-1989), les Mémoires de Maigret, p. 163.

14. Dederun le 05/05/2019 12:26

Poste 2 Potola pas besoin des métros pour amener le racisme à la Run il suffit de lire tout les commentaires des créoles au sujets des migrants Sri Lankais c''est plus que limite quand même

15. georgio le 05/05/2019 12:44

Il a eu une idee lumineuse.ça ne lui servira pas a domenjod.

16. Jean Rigole le 05/05/2019 13:59

@ post 2 Georges POTOLA :



Vous oubliez David Storm, et Il ne reste plus qu'à ramener à La Réunion Castaner et Benalla, et la boucle est bouclée...

17. scrupulus le 05/05/2019 12:59

faire de la prison avec sursis ce n est pas faire de la prison... mais être condamné avec sursis ! et c est bien là le problème s il avait été réellement en prison il n aurait pas pu continuer son trafic !

18. pipo le 05/05/2019 15:20

Photo non contractuelle hahaha!

19. Coupdepiedaucu le 05/05/2019 15:39

C clair post 2 fermons les frontières surtout celle du rsa et j'en passe plus de gangrène et une économie monstre pour les gaulois....on signe ou?