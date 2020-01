Giovanny Poire : "Saint-Paul doit se remettre debout"

Le 31/01/2020 | Par Zinfos974 | Lu 59

Le candidat aux municipales Giovanny Poire et son équipe adressent un communiqué de presse :

"Giovanny Poire et son équipe ont eu le plaisir de recevoir hier soir au Relais de l'Hermitage, les acteurs économiques du secteur pour échanger librement. De belles perspectives de développement en sont ressorties en terme d'Economie Sociale et Solidaire, en terme d'Economie Circulaire ou encore en terme de Formation et d'Accompagnement.



Notre objectif est de travailler avec chacun pour remettre l'Humain au cœur de nos actions, et personne n'a été oublié, que ce soit nos Jeunes, nos Gramouns, ou les personnes porteuses de handicap. Saint-Paul doit se remettre debout, c'est le seul chemin vers notre dignité."