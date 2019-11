Golf : Championnats de France professionnels de double sans les ténors français, mais spectacle garanti

Le 25/11/2019 | Par Jean-Pierre Vidot | Lu 165

Si les golfeurs français brillent sur le plan international, avec une victoire cette saison de Victor Perez sur le parcours de légende de

Saint-Andrews et une brillante troisième place de MLV (Mike Lorenzo Vera) le week-end dernier à Dubaï, aucun des joueurs du Tour Européen ne sera présent lors des internationaux de France de double qui auront lieu dès ce jeudi sur le parcours de l'Etang Salé. Annoncé pour défendre son titre, Romain Langasque a préféré finalement se rendre directement à l'Ile Maurice pour être au départ de l'Afrasia Bank Mauritius Open, épreuve du Tour Européen qui aura lieu du 5 au 10 décembre avec un incroyable champ de joueurs…



Gregory Havret, Gregory Bourdy, Raphaël Jacquelin, Alexander Levy, Romain Wattel, Mathieu Pavon, tous ces grands joueurs du circuit

européen connaissent bien la Réunion pour y avoir disputé dans un premier temps le Lexus Pro, devenu en 2015 les championnats de Frande de double qui ont lieu en alternance sur les parcours du Bassin Bleu et de Bourbon. C'est dans le cadre verdoyant de la forêt de l'Etang Salé que cette épreuve aura lieu de jeudi à dimanche avec, en préambule des compétitions professionnels et amateurs (Pro-Am) qui permettent à tous une reconnaissance du parcours et des moments festifs avec les partenaires de l'épreuve.



Vingt et une équipes sont engagées dans cette compétition. Des doubles composés de joueurs issus du Challenge Tour (deuxième division) et de l'Alps Tour (troisième division). Mais aussi les professionnels locaux enseignants qui se sont qualifiés lors d'un Run Pro Tour local. A noter pour la première fois cette année, la présence d'équipes féminines qui évoluent au plus haut niveau national, avec comme chef de file Lucie André.



Ce sera aussi l'occasion de revoir des joueurs locaux, formés à la Réunion et partis tenter la difficile aventure professionnelle. Monté sur le Challenge Tour, Alexandre Daydou a eu un peu mal cette saison à passer les cuts et ce retour aux sources devrait lui faire beaucoup de bien. Tout comme le puissant Benjamin Kedochim, formé lui aussi au Golf Club de Bourbon, qui bataille ferme sur l'Alps Tour.



La Ligue de la Réunion, organisatrice de cette épreuve avec les équipes du Golf Clkub de Bourbon profitera de cet évènement pour mettre en avant ses différentes filières de formation qui fonctionnent avec succès et efficacité. Elles ont permis à de jeunes joueurs d'éclore, comme Julien Sale, qui, après la Réunion, est passé par les filières sud-africaines, canadiennes (où la fédération canadienne de Golf souligne qu’il est fondamentalement de l’Île de La Réunion, dans le Pacifique !!!), puis américaine où il est l'un des joueurs majeurs de l'université de l'Arkansas. Il vient d'ailleurs de remporter le Spirit International Amateur, au Texas sous le maillot de l'équipe de France et devrait logiquement, vu son talent, devenir un grand professionnel de golf.



En attendant de le revoir sur ses terres, le beau jeu devrait être présent cette semaine sur un parcours du Golf Club de Bourbon qui n'a jamais été aussi manucuré grâce au travail des équipes. Antoine Schwartz, vainqueur l'an dernier avec son copain - absent - Romain Langasque, aura fort à faire pour défendre son titre et le chèque, non négligeable, qui va avec.