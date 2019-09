Good luck mister Gorsky

Le 23/09/2019 | Par Bruno Diallo

Le 20 juillet 1969 Neil Armstrong posait le pied sur la lune et prononçait la phrase historique "One small step for a man, one giant leap for mankind" dont il existe plusieurs versions. Une seconde phrase n'était pas passée inaperçue mais faute d'en comprendre la signification elle n'a pas connu le retentissement de la première.



Cette phrase énigmatique "Good luck mister Gorsky", prononcée quelques instants après, mérite pourtant notre attention car au-delà de sa saveur humoristique elle recèle un formidable potentiel de stimulation, d'espoir et de sagesse.



Naturellement pendant plus de 25 ans, des milliers de personnes ont posé la question à Neil Armstrong et il s'est farouchement défendu de livrer la réponse jusqu'au jour où il apprit le décès du personnage principal.



Enfant, Armstrong jouait à la balle avec un camarade dans son jardin quand le ballon traversa la clôture pour atterrir dans le jardin des voisins, sous la fenêtre de leur chambre. En prenant toutes les précautions Neil s'est avancé pour récupérer son ballon et a pu surprendre un échange entre son voisin Monsieur Gorsky et son épouse où il était question d'obtenir de sa part une gâterie sexuelle que la dame en question ne semblait pas disposée à prodiguer clôturant définitivement son refus par les propos suivants: "Je te ferai une gâterie le jour où le gamin d'à côté ira dans la lune".



On connaît la suite et le souvenir plein de tendresse malicieuse d'Armstrong pour son, jusqu'alors, infortuné voisin, au moment où il accomplissait ses premiers pas sur la lune. Quand on y songe bien cette phrase et l'anecdote liée signifient que l'improbable est possible et qu'aucun de nous ne sait ce qu'il adviendra de son futur en dépit de tous les plans que l'on a pu concevoir ou non.



Depuis quelques années "Good luck mister Gorsky" a trouvé une place dans mon panthéon de citations inspirantes aux côtés de "tout vient à point pour qui sait attendre" ou encore celle-ci de Goethe: "A partir du moment où l'on s'engage vraiment, la providence se met aussi en mouvement. Toutes sortes de choses viennent à l'aide, qui ne se seraient pas produites en d'autres circonstances, tout un courant d'événements découle de la décision, apportant toutes sortes d'incidents imprévus, de rencontres et une aide matérielle que personne n'aurait pu prévoir. Quoi que vous fassiez ou rêvez de faire, commencez-le. L'audace a son génie, son pouvoir, sa magie."