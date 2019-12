Grand'Anse: Des choux de vacoas sauvagement coupés

Le 30/12/2019 | Par Prisca Bigot | Lu 258

Pour le maire de Petite-île, "c’est un spectacle de désolation". Ce week-end, des choux de vacoas ont été sauvagement coupés à Grand’Anse. Le site touristique au décor de carte postale se faisait une beauté depuis mars 2018. Les travaux de l'arrière-plage touchent à leur fin. Pour 4,5 millions d’euros, les infrastructures existantes ont été rénovées, de nouveaux bâtiments et structures créés, des barbecues collectifs réalisés, l’accès au site repensé et de nouveaux végétaux plantés."Alors que nous mettons des moyens pour préserver la biodiversité, voilà ce que des énergumènes font des vacoas du site de Grand’Anse", s’est révolté Serge Hoareau sur les réseaux sociaux. "Et en plus, ils ont le culot de tout laisser sur place. Les agents du site sont en plein désarroi, car c’est le fruit de leur travail que les makotes détruisent".Depuis 2014, la municipalité a durci le ton face aux incivilités. Camping sauvage, feux improvisés, déchets, sono crachant des musiques intempestives…avaient fait l’objet d’un arrêté municipal interdisant et réglementant les activités sur le site. Face à ses comportements irrespectueux, "nous allons sévir méchamment ", prévient Serge Hoareau."On a eu du mal à faire respecter la réglementation mais globalement elle entre progressivement dans les moeurs", espère encore l’édile. Pour aider au changement des mentalités, la police municipale en coordination avec les autres forces de maintien de l’ordre veillent au grain. Récemment une trentaine de contraventions pour stationnement gênant ou camping sauvage ont été dressées.