Grand Canal : des ateliers dédiés aux PME !

Le 12/09/2019 | Par CINOR | Lu 63

Un nouveau bâtiment, entièrement pensé et conçu pour favoriser le développement des petites et moyennes industries dans le Nord de La Réunion : tels se présentent Les Ateliers Grand Canal au Parc Technor livrés et inaugurés ce 12 septembre 2019.





Situés sur un foncier de 5 600 m2, les Ateliers Grand Canal offrent 13 ateliers, de 250 à 550 m2, dans un ensemble de 3400 m2.

Il est à noter, la présence de 545 m2 de bureaux en mezzanine au sein de cette surface et de 34 places de stationnement dont 16 couvertes et 18 aériennes.

Les chiffres clés :

- Terrain de 5400m2

- Surface des locaux : 3400m2

- 13 ateliers 2855m2

- Bureaux : 545m2

- 34 places de stationnement, dont 16 couvertes et 18 aériennes

100 % des réservations des surfaces



Les Ateliers Grand Canal sont stratégiquement implantés au cœur de la Technopole du Nord de La Réunion et accueillent des entreprises dynamiques et innovantes de production ; collant aux besoins de développement des entreprises de La Réunion, dans le cadre d'un accompagnement de la reprise de la croissance économique.Situés sur un foncier de 5 600 m2, les Ateliers Grand Canal offrent 13 ateliers, de 250 à 550 m2, dans un ensemble de 3400 m2.Il est à noter, la présence de 545 m2 de bureaux en mezzanine au sein de cette surface et de 34 places de stationnement dont 16 couvertes et 18 aériennes.

Une commercialisation à 100% et des tarifs attractifs





Quatre d’entre elles ont achevé leur projet et deux autres vont procéder prochainement à leurs travaux d’aménagement

L'aménagement des structures sont pris en charge par les locataires pour la partie atelier uniquement, en fonction des besoins de leurs activités.



Soumis aux critères d’agrément Technor, les entreprises présentes ont obligatoirement des activités en lien avec un ou plusieurs domaines suivants : la production, la transformation, le service aux entreprises, et organisme de recherche et développement ayant une activité marchande. De plus, elles présentent un caractère de levier économique pour La Réunion.



Les activités présentées concernent l'impression numérique, les conseils en système informatique, la production audiovisuelle, (film, documentaire, publicité, informatique, sons), la production et distribution de boisson chaude utilisant lecteurs sans contact et télémétrie, la construction de réseaux Télécom pour opérateurs, les services numériques



La haute attractivité de l’opération, associé à la forte demande des entreprises a permis d’atteindre 100% de réservation des locaux.



Les travaux de construction du bâtiment se sont achevés à la fin du premier trimestre 2019, permettant aux entreprises locataires de démarrer leurs travaux d’aménagement.Quatre d’entre elles ont achevé leur projet et deux autres vont procéder prochainement à leurs travaux d’aménagementL'aménagement des structures sont pris en charge par les locataires pour la partie atelier uniquement, en fonction des besoins de leurs activités.Soumis aux critères d’agrément Technor, les entreprises présentes ont obligatoirement des activités en lien avec un ou plusieurs domaines suivants : la production, la transformation, le service aux entreprises, et organisme de recherche et développement ayant une activité marchande. De plus, elles présentent un caractère de levier économique pour La Réunion.Les activités présentées concernent l'impression numérique, les conseils en système informatique, la production audiovisuelle, (film, documentaire, publicité, informatique, sons), la production et distribution de boisson chaude utilisant lecteurs sans contact et télémétrie, la construction de réseaux Télécom pour opérateurs, les services numériquesLa haute attractivité de l’opération, associé à la forte demande des entreprises a permis d’atteindre 100% de réservation des locaux.

Soutien de l'Europe, la Région et de la Cinor





Le financement soutenu par le FEDER et La Région Réunion, accompagnée de la volonté forte de la Cinor, ont permis à la Sodiac de proposer un prix de location maîtrisé de 7€/m2 hors charges et hors taxes.

Et de favoriser ainsi l’accessibilité des ateliers aux entreprises réunionnaises pour soutenir leur développement économique.

Cette démarche permet également d’améliorer le parcours résidentiel des PME réunionnaises par une offre attractive.









Les Ateliers Grand Canal représentent un investissement de 6,1 M€ et bénéficient du soutien de l’Europe et de la Région Réunion, à hauteur de 1,9 M€, la Cinor ayant apporté sa caution à l'opération en validant une garantie d'emprunt du projet pour un montant de 2, 35 M d'euros.Le financement soutenu par le FEDER et La Région Réunion, accompagnée de la volonté forte de la Cinor, ont permis à la Sodiac de proposer un prix de location maîtrisé de 7€/m2 hors charges et hors taxes.Et de favoriser ainsi l’accessibilité des ateliers aux entreprises réunionnaises pour soutenir leur développement économique.Cette démarche permet également d’améliorer le parcours résidentiel des PME réunionnaises par une offre attractive.

L'offre d'immobilier d'entreprises de la Cinor