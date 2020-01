Grand Débat : Les doléances des Réunionnais sont introuvables

Le 23/01/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 235

Un an après le lancement du Grand Débat, organisé par le gouvernement pour tenter de répondre à la crise des Gilets Jaunes, l’heure est au bilan, et force est de constater que la promesse n’a pas été tenue : "Les cahiers citoyens ouverts dans les mairies seront mis en ligne sous licence libre" peut-on lire sur la plateforme internet du Grand Débat , or aujourd’hui, seule une synthèse de 185 pages est disponible, et le ministre de la Cohésion des territoires annonce que les cahiers de doléances ne seront pas publiés.

Souvenez-vous du Grand Débat National, cette initiative du gouvernement qui visait à donner la parole aux citoyens de tout le pays "en toute transparence" , pour tenter de calmer la colère des Gilets Jaunes, encore très vive en début d’année dernière.



À La Réunion le mouvement s’était déjà essoufflé quelques semaines auparavant, à l’approche des fêtes de fin d’année. Pour autant quelques réunions avaient été organisées par les porteurs de gilets, mais la majorité des évènements organisés dans le cadre du Grand Débat avaient pour origine des maires et des élus.



Est-ce pour cette raison que le Grand Débat n’a pas trouvé le succès escompté à La Réunion? Ça se discute. Toujours est-il que dans toutes les mairies de l’île, des cahiers citoyens avaient été mis à disposition du public, comme dans le reste du pays, afin de permettre aux citoyens de transmettre leurs doléances au gouvernement.



46 cahiers de doléances ont été envoyés à la Bibliothèque Nationale de France depuis La Réunion. Et si vous souhaitez les consulter en ligne, vous risquez d’être déçus : contrairement à la volonté de mener ce grand débat "en transparence" exprimée par le gouvernement, et alors que la plateforme du Grand Débat indique que tous ces cahiers seront disponibles en ligne, un an plus tard il n’y a toujours rien sur le site.



Pas besoin de prendre votre mal en patience, les cahiers de La Réunion comme des autres communes de France ne seront pas mis en ligne, comme l’a annoncé Sébastien Lecornu, ministre de la Cohésion des territoires.



Un problème technique pour cacher un coût exorbitant



Pourtant, ces documents papier ont bien été numérisés par la Bibliothèque Nationale de France, pour êtres d’abord analysés par des spécialistes. Mais alors qu’ils auraient dû être publiés ensuite, l’Etat les a gardés pour lui, en prétextant des problèmes techniques par le biais du cabinet de Sébastien Lecornu: les documents numérisés représentent des téraoctets de mémoire, soit une quantité bien trop importante de données selon le cabinet, pour être hébergées en permanence sur le site.



L’administration a par la suite reconnu que la mise en ligne de ces données aurait coûté plusieurs millions d’euros et que la question financière a bien joué un rôle dans la décision de l’État.