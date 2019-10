Grand Raid 2019 : Alexis Sevennec remporte la Mascareignes

Le 18/10/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 204

Alexis Sevennec est arrivé premier à La Redoute après 7 heures, 43 minutes et 55 secondes de course. Il remporte ainsi la Mascareignes et succède à Jordi Gamito Baus, le vainqueur de l’édition précédente.



1761 coureurs avaient pris le départ tôt ce matin à Grand Ilet, et devront arriver à la redoute avant 21h30 pour ne pas être disqualifiés. 65,8km les sépare de la ligne d’arrivée pour cette course rapide et intense.