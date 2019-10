Grand Raid 2019: Il court pour promouvoir le don de gamètes

Le 18/10/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 399

Cela fait une dizaine d'années que Cyril Guineheux, originaire de Mayenne, fait des trails en métropole et cela fait maintenant quelques années que l'idée de venir à La Réunion, pour le Grand Raid, mûrissait dans sa tête. Cette année 2019 marque les 40 ans du coureur et les 10 ans de mariage avec sa femme. Cette première fois à La Réunion est l'aboutissement d'un véritable projet familial.



Arrivé depuis lundi sur l'île, Cyril n'a pas souhaité se rendre sur le parcours en éclaireur. Il s'est seulement rendu au Chemin des Anglais, pour une balade en famille. Avec un retour prévu le 26 octobre prochain, la famille Guineheux compte bien encore profiter des paysages de l'île après la fin de la course.



"Je libère la parole en chaussant mes baskets"



Cyril a choisi la Diagonale des fous, qu'il considère comme "la course la plus dure au monde" pour faire passer le message que "avoir des enfants est également la chose la plus dure au monde". Cyril et sa femme ont créé le collectif "Graines d'enfants", pour inciter au don de gamètes. Le traileur, étant stérile, a dû, avec sa femme, avoir recours au don de gamètes. Ils ont aujourd'hui trois filles et souhaitent partager leur expérience et lever le tabou, encore très présent.



Ce qu'il veut avant tout c'est libérer la parole et faire comprendre que l'on peut aussi bien donner que recevoir. "Moi je libère la parole en chaussant mes baskets", a-t-il déclaré. Cyril profite des grands évènements, comme celui de la Diagonale des fous, et des répercussions sur les réseaux sociaux. Notamment à l'heure où le gouvernement est en plein bouleversement sur la loi bioéthique.



Cela fait deux ans que le Mayennais se prépare physiquement. Il a notamment fait l'éco-trail de Paris ou plus récemment le Grand Raid des Pyrénées. Au cours des derniers mois, il a également réalisé des "weekends blocs", où il cumulait ainsi plusieurs courses pour atteindre environ 150 km sur les deux jours.



"Du saucisson ou du fromage le long de la course"



Côté alimentation par contre, il parle avant tout de "notion de plaisir", même s'il avoue privilégier les protéines, en évitant les aliments trop sucrés et trop gras. "Je pense que le plaisir dans l'alimentation rejoint le plaisir cérébral et c'est très important dans une course", confie-t-il, en ajoutant qu'il n'a pas hésité à boire "une petite bière hier soir" et que "s'il y a du saucisson ou du fromage le long de la course, ce ne sera pas de refus".



Cyril va prendre le départ de la Diagonale des fous jeudi soir sous le dossard 933. Il sera fortement soutenu par son entourage à plusieurs points de ravitaillement. Sa femme et ses filles seront là aux points les plus importants, comme Cilaos, Marla ou La Redoute, pour l'arrivée.



"Ça on y est, on y est!"



Lorsqu'il a été cherché son dossard ce jeudi matin, il confie avoir apprécié l'ambiance chaleureuse, bien qu'il avoue également avoir eu une certaine montée d'adrénaline au moment de récupérer son t-shirt en se disant "ça on y est, on y est!". L'appréhension monte de plus en plus notamment car son record en distance est "seulement" de 130 km. Il n'a jamais parcouru une aussi grande distance. "Je pense passer deux nuits dehors, mais j'espère tout de même terminer entre 40 et 45 heures".



Cyril confie que s'il dépasse les 50 heures, pour sa fierté personnelle, il va vouloir revenir et prendre sa revanche. "Peut-être pas l'année prochaine ni les années à venir car c'est un budget et une dure préparation physique, mais je reviendrai", déclare-t-il, en ajoutant "il parait qu'on ne peut pas venir qu'une seule fois sur l'île, alors qui sait, peut-être pour nous reviendrons pour nos 20 ans de mariage...". Il a également pour objectif de faire un trail au Mont Fuji, au Japon.