Grand Raid 2019 : Les favoris s’égarent sur la Diagonale, un Réunionnais en tête à Cilaos

Le 18/10/2019 | Par Zinfos974 | Lu 3569

2863 fous sont officiellement engagés sur les sentiers de La Réunion depuis hier soir. Si certains ont abandonné durant les premiers kilomètres avalés durant la nuit, d'autres caracolent en tête. Qu'ils soient favoris ou traileurs moins aguerris, 166 km et 9611 mètres de dénivelé positif attendent ces forçats de la route pour une édition anniversaire du Grand Raid : celle des trente ans de sa création. C'était en 1989 sous son appellation "La Marche des Cimes". Retrouvez tout au long de cette journée les positions et les chronos du trio de tête chez les hommes et chez les femmes inscrits dans la Diagonale des fous :





Le Réunionnais Nicolas Rivière, parti en tête, a lui entrainé dans la bonne direction le métropolitain Grégoire Curmer et l’Espagnol Javier Rodriguez Bodas.



Benoit Girondel a depuis abandonné la course en larmes. Le double lauréat de la Diagonale des fous se plaignait également d’une douleur à la hanche. Jordi Gamito Baus renonce également peu après à finir la course.



C’est une balise destinée au relais du Zembrocal qui aurait conduit ces favoris dans l’erreur, et qui leur a couté beaucoup de temps et d’énergie.



LE CLASSEMENT SCRATCH HOMMES :

POINTAGE A CILAOS Nicolas RIVIERE 06 : 06 Jean-François CAUCHON 06 : 08 Grégoire CURMER 06 : 09