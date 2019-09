Grand Raid : Casse-tête en vue pour les coureurs extérieurs munis d'un billet XL Airways

Le 26/09/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 322

L’annonce du placement en redressement judiciaire de la compagnie aérienne laisse de nombreux passagers dans l’incertitude : les vols prévus dans les jours et les mois à venir seront-ils garantis ?



Parmi eux notamment, plusieurs concurrents du Grand Raid originaires de métropole. 200 coureurs ne savent toujours pas s’ils pourront se rendre à La Réunion pour participer à la célèbre course.



XL Airways, qui a déjà cessé de vendre des billets d’avion, n’est pas en mesure de garantir tous ses vols à venir, notamment à destination de La Réunion. La situation est opaque concernant les vols qui devront être annulés, et les passagers ont peu de recours possibles.



200 participants au Grand Raid, dont le départ est donné le 17 octobre prochain, sont notamment concernés, comme l’indiquent nos confrères de U-Trail. La Diagonale des Fous attire chaque année de nombreux coureurs venus de métropole et du monde entier, mais cette fois leur voyage vers notre île semble compromis.



Ceux qui ont acheté un billet unique sans souscrire à un forfait avec hébergement seront dans l’obligation d’acheter un nouveau billet d’avion s’ils tiennent à participer à la course. Dans le cas où certains renonceraient, l’organisation envisage de rouvrir les inscriptions aux participants en liste d’attente.