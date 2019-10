Grand Raid : Un Corrézien court pour les orphelins des sapeurs-pompiers

Le 17/10/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 178

Il a le même âge que la Diagonale des fous, et du haut de ses trente ans, Joffrey François compte sur son mental d’acier pour venir à bout de cette course mythique. Originaire de Corrèze, ce sapeur-pompier volontaire va courir également pour une cause qui lui tient à coeur : une levée de fonds pour soutenir les orphelins et les familles des sapeurs-pompiers décédés en service.