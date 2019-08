Grand beau temps pour tout le monde ce Samedi mais ça change Dimanche et Lundi [ VIDEO ]

REUNION

Bonjour toutes et tous!

Comme prévu Samedi est une journée ensoleillée et douce pour la saison.

TENDANCES POUR LE DIMANCHE 11 A LA REUNION:

Voir la petite vidéo ci-dessous avec cartes, animations satellites et quelques commentaires.

1:

nuit du Samedi 10 au Dimanche 11 et Dimanche matin

2:

Dimanche après midi

2:

Lundi 12 Août:

2019 AOUT 10 12h30Photo satellite: la masse d'air est sèche sur la Réunion. Le temps change avant tout sur la moitié Sud à partir de la nuit prochaine.: le ciel réunionnais est en grande majorité étoilé en première partie de nuit. Les températures baissent rapidement dans les hauts.Puis elles se stabilisent en milieu de nuit et remontent même localement en seconde partie de nuit car le ciel devient nuageux sur la moitié Sud.En effet en milieu de nuit des nuages bas arrivent petit à petit par le Sud-Ouest et ils se doublent de nuages de moyenne altitude en seconde partie de nuit avec des averses faibles voire localement modérées sur le Sud et le Sud-Est de la Réunion probables en fin de nuit et demain matin.Le littoral allant de Saint Leu à Sainte Rose en passant par Saint Pierre est plus exposé.Des nuages et averses se concentrent sur les pentes du Sud Sauvage, sur les versants du volcan et entre Saint Philippe et Sainte Rose.Au Nord de la ligne Saint Leu/Sainte Rose le soleil a de grandes chances de dominer le matin et le thermomètre réagit,alors que le vent et l'humidité relative donnent un ressenti plus frais sur le Sud et l'Est par rapport à Samedi.Le vent se renforce sur le Nord et le Sud où les rafales peuvent dépasser 60km/h.le risque pluvieux persiste sur le Sud Sauvage, les versants du volcan et entre Saint Philippe et Sainte Rose.La couverture nuageuse péi est un peu plus épaisse que Samedi sur les pentes de l'Ouest et du Nord. Les nuages glissent vers le littoral notamment les plages de l'Ouest en seconde partie d'après midi.La haute mer est houleuse avec des vagues de 2m à 2m50 sur les côtes Ouest et Sud.Température du lagon: entre 24 et 25°.le quart Sud-Est reste exposé le matin aux entrées maritimes pluvieuses charriées par l'alizé qui souffle de manière assez soutenue.Le beau temps du matin sur les autres régions est altéré l'après midi par une évolution diurne modérée. Les nuages des pentes peuvent donner des averses sur les hauteurs de l'Ouest et du Nord-Ouest et s'étirent vers le littoral en cours ou fin d'après midi.L'alizé est toujours chronométré entre 60 et 70km/h au plus fort sur le Nord et le Sud ainsi que dans la région du volcan et sur les sommets.La haute mer reste houleuse. Les vagues déferlant sur les côtes Ouest et Sud s'amortissent progressivement.Sur ce je vous souhaite une continuation de weekend.Cheers,Patrick Hoareau.