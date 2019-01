Grand débat national : contribuez et participez aux débats à La Réunion

Le 23/01/2019 | Par Zinfos974 | Lu 111

À l’initiative du Président de la République, le Grand débat national se déploie du 15 janvier au 15 mars 2019 à partir des réunions d’initiatives locales. Ces réunions publiques vont permettre à chacun de débattre, de se faire entendre et de convaincre.Parallèlement, chaque Française et chaque Français peut directement contribuer en ligne sur le site internet granddebat.fr.Citoyens, élus et institutions, organisations à but lucratif ou non lucratif, sont invités à organiser des débats et à le faire savoir en s’inscrivant sur le site internet granddebat.fr Un kit organisateur est mis à disposition pour accompagner celles et ceux qui veulent organiser une réunion locale.Les fiches de présentations de thèmes, des cartographies territorialisées rendent compte des dimensions de la vie quotidienne autour de huit thèmes : se déplacer, se soigner, utiliser internet, s’insérer, se cultiver, travailler, se loger, s’impliquer.Chacun peut avoir accès à la liste des débats organisés dans sa région sur le site internet du grand débat national granddebat.fr.Chaque citoyen peut dès à présent déposer sa contribution sur le site internet https://granddebat.fr.A La Réunion, le préfet a désigné Marie-Amélie Vauthier-Bardinet, sous-préfète, directrice de cabinet, référente du grand débat. Les particuliers, associations et collectivités souhaitant organiser ou participer au Grand débat national peuvent la contacter à l’adresse mail dédiée : pref-granddebat@reunion.pref.gouv.fr ou par téléphone au 02 62 40 77 77.