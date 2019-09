Grand jeu concours : à vos piles et vos bouchons !

Le 25/09/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 100

Cette année, le TCO relance le grand jeu concours piles et bouchons. Il s’adresse aux chefs d’établissement, enseignants et élèves des cinq villes de l’intercommunalité. L’année dernière près de 1613,5 kilos de bouchons ont été collectés. Soit 10 % de la collecte annuelle moyenne de bouchons. À vos marques? Prêts? À vos piles et bouchons !Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité 2019 (SEM), participez au Grand jeu concours de collecte de bouchons et de piles organisé par le TCO, du– le plus de bouchons (pour les primaires) ;– le plus de piles et petites batteries usagées (pour les collèges et les lycées).– jusqu’au jeudi 6 février 2020 midi au plus tard pour vous inscrire en remplissant le formulaire ( en cliquant sur ce lien ) ;– jusqu’au vendredi 7 février 2020 inclus pour déclarer votre collecte.La remise des lots se fera le jeudi 20 février 2020 dans les établissements scolaires gagnants.Consultez le règlement intégral du Grand jeu concours, en cliquant sur ce lien. Les 3 classes (une classe en primaire, une au collège et une au lycée) qui auront collecté le plus de kilos, seront récompensées par la mise à disposition d’un bus pour une sortie dans l’Ouest.Tous les participants contribuent aussi à une action solidaire puisque l’ensemble des bouchons collectés sera reversé à l’association Handi Bouchons Réunion et les piles récupérées seront directement orientées dans la filière de Corepile pour y être traitées.