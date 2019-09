Grands Bois : 4 plongeuses secourues après avoir dérivé jusqu'à Petite-Ile

Le 16/09/2019 | Par LG

Une opération de secours en mer a eu lieu au large de Grands bois Saint-Pierre ce lundi en fin de matinée.



Une palanquée avait pris le large pour une séance de plongée. Les participants avaient quitté le port de Saint-Pierre sur un semi-rigide. Mais 4 plongeurs n'étaient pas remontés à la surface à l'endroit où ils étaient attendus par l'équipage du bateau.



Une vedette de la SNSM ainsi que les pompiers de la brigade nautique se sont rendus sur zone. Un véhicule de secours et d'assistance aux victimes était sur le rivage afin de prendre éventuellement en charge d'éventuelles victimes. L'hélicoptère de la gendarmerie vient d'interrompre, peu avant 13H, son survol au-dessus de l'océan alors que les plongeuses venaient enfin d'être repérées.



Peu avant 13H, l'opération de secours a été levée. Les quatre personnes ont pu être secourues. Ils s'agissait de quatre plongeuses. Elles s'étaient mises à l'eau à hauteur d'un spot de plongée au niveau de Cap Thérèse Grands Bois et ont dérivé jusqu'à Petite Ile où elles ont été secourues par la vedette de la SNSM.



L'alerte avait été donnée par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Réunion vers 11h20.