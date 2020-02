Grégoire Cordeboeuf : "Les Sainte-Mariens réclament une gestion transparente de leur commune"

Le 11/02/2020



J’ai décidé de m’engager en politique pour agir différemment.



Je prends conscience qu’une grande partie de la population ne fera plus confiance à n’importe qui et surtout attend des actes et des élus exemplaires...



Je veux ainsi rétablir le lien perdu entre les Sainte-Mariens et leurs élus.



Je veux être un maire de proximité, à l’écoute, qui tiendra ses engagements et surtout qui devra rendre des comptes au peuple.



Les Sainte-Mariens réclament une gestion transparente de leur commune qui se doit d’être plus éthique.



C’est pourquoi j’ai décidé de m’engager sur les 30 propositions de l’association ANTICOR que j’appliquerai, si les Sainte-Mariens me font confiance, dès le mois de mars prochain.



Grégoire CORDEBOEUF

Candidat sans étiquette aux Municipales de Sainte-Marie

Liste « Sainte-Marie, c’est vous! »