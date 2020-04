Grenade dans le centre de tri : Comment s’est déroulée l’opération de secours

Le 08/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 235

Une grenade s’est retrouvée hier sur le tapis de tri des déchets de l’entreprise Cycléa du Port. L’intervention de neutralisation, particulièrement risquée, a été un succès. Retour sur un sauvetage très particulier.

Il est un peu moins de 13h lorsqu’un employé de l’entreprise de traitement des déchets Cycléa fait la terrifiante découverte : une grenade se trouve sur le tapis de tri. Normalement, la protection du territoire national dans le domaine IEEI (intervention sur engin explosif improvisé) est du ressort de la sécurité civile.



Mais à défaut de service de déminage civil à La Réunion, ce sont les forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) qui apportent leur savoir-faire à travers l’action du GrIN NEDEx, le groupe d’intervention de neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs.



Arrivé sur les lieux en une demi-heure, le GrIN NEDEx a pris contact avec le responsable de la chaîne de tri, qui a déjà fait évacuer ses installations, ainsi qu’avec l’officier de police judiciaire, responsable du périmètre de sécurité. Les éléments du service départemental d’incendie et de secours de La Réunion (SDIS 974) arrivent peu de temps après.



L’objet est identifié par l’équipe : il s’agit d’un modèle de grenade défensive française historique. Une zone de destruction est préparée à proximité du lieu de découverte et la munition est détruite à 14h35. Aucune victime n’est à déplorer, l’outil de travail non dégradé.



Une opération très rare dans l’île, mais qui est maîtrisée parfaitement par les FAZSOI. Les militaires qui, actuellement mobilisés dans le cadre de l’opération Résilience, ont mieux à faire que d’intervenir pour un geste à la fois dangereux et stupide.