Grève à la Sodiparc: Le point sur les perturbations du réseau Citalis

Le 19/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 88

À la Sodiparc, un mouvement de grève a débuté ce mercredi. Comme hier, des perturbations sont à prévoir dans le fonctionnement des bus CITALIS ce jeudi. Le réseau de transport urbain de la Cinor fait le point dans le communiqué ci-dessous :

Aujourd’hui, 19 décembre 2019, le réseau CITALIS fonctionne avec des perturbations sur Saint-Denis. En effet, sur la trentaine de lignes qui desservent la ville et ses écarts, seules 11 lignes sont concernées : les lignes 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,13, 14, 15 et 16.



CITALIS confirme que sur le TCSP entre le Mail du Chaudron et l’Hôtel de Ville de Saint-Denis le service a été renforcé.



La ligne 5 est toujours déviée en direction de l’Hôtel de Ville de Saint-Denis. Les arrêts « Parc des Expositions », « ZEC Chaudron » et « Pierre Aubert » ne sont pas desservis.



Sur les lignes 10, 11, 12,13, 14, 15 et 16, le service est restreint.



Enfin, concernant CITYKER, le service de transport à la demande pour Personne à Mobilité Réduite, les prises de réservations sont suspendues.



Infos pratiques :



L’Agence Commerciale du Petit Marché est ouverte aux horaires habituels.

Les Espaces Bus du Chaudron, Petit Marché, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne sont ouverts aux horaires habituels.

Modification des horaires d’ouverture pour l’Espace Bus de l’Hôtel de Ville de Saint-Denis : ouvert de 08H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H00.



La Direction du réseau CITALIS tient à présenter ses excuses à sa clientèle et s’organise pour retrouver dans les plus brefs délais, de meilleures conditions de fonctionnement.



Pour plus d’informations contactez-nous sur :