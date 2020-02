Suite au mouvement de grève nationale prévue le jeudi 06 Février 2020 et, face à l’incertitude du nombre de personnels communaux susceptibles de suivre ce mouvement de grève, la Ville de Saint-Pierre informe les parents d’un fort risque de perturbations dans le fonctionnement des écoles.La Ville ne sera pas en mesure d’assurer le service minimum d’accueil, la restauration scolaire ainsi que la surveillance méridienne.Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments.--------------------En raison du mouvement de grève annoncé pour ce, des perturbations sont à prévoir dans certaines écoles.Les· Auguste Lacaussade (Maternelle)· Laurent Vergès· Paul Langevin· Raymond Mondon· Blanche Pierson· Emile Hugot· Les Fourmis· Marcel Lauret· Mathilde Frappier Demontbenoit· Petite France· Saline-les-Hauts· Yves Paula.Le TCO vous présente ses excuses pour la gêne occasionnée et vous remercie de votre compréhension.--------------------En raison du mouvement de grève nationale prévu le jeudi 6 février 2020, nous informons les parents d’élèves que le service minimum d’accueil, les services de restauration, de surveillance de la pause méridienne et de garderie de fin de journée pourraient ne pas être assurés dans les écoles du Port le jeudi 6 février 2020.Nous invitons donc les parents d’élèves à s’informer auprès de la direction de l’école, et, le cas échéant, à prendre leurs dispositions au regard des perturbations.D’autre part, la crèche Isnelle Amelin et le jardin d’enfants municipal ne pourront pas accueillir les enfants.--------------------