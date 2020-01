Grève des avocats: Des consultations gratuites proposées dans le sud

Le 20/01/2020 | Par Soe Hitchon | Lu 216

Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Pierre, Me Norman Omarjee, annonce la reconduction de la grève des avocats.



Mais il annonce également la mise en place de consultations gratuites pour tous devant les mairies du sud de l'île du 21 au 25 janvier dans plusieurs communes. Si le but est d’aider ceux qui en ont besoin, il y aussi un message derrière.



"La réforme va faire doubler nos cotisations et baisser nos pensions. Cela aura inévitablement un impact réel sur les citoyens, explique le bâtonnier. Quand on défend quelqu’un en commission d’office (gratuit pour la personne défendue), on est payé 400 euros. Les cabinets ne pourront donc plus prendre l’aide juridictionnelle ou la commission d’office car ce ne sera pas rentable". Il rappelle de 70% des habitants du sud sont "susceptibles de bénéficier de l’aide juridictionnel". "Les avocats ne vont défendre que les puissants ? Et pour les classes moyennes, les honoraires vont augmenter".



Donc proposer des consultations gratuites, c’est peut-être aussi pour dire qu’avec a réforme, ça ne sera plus possible. "C’est cette réalité là qu’il ne faut pas oublier".