Grève des chercheurs de l'Université de La Réunion

Le 05/03/2020 | Par Soe Hitchon | Lu 339

Comme c’est le cas en métropole, les chercheurs de l’Université de La Réunion font grève ce jeudi afin de protester contre le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR) porté par la ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Frédérique Vidal.



Si les enseignants-chercheurs demande bel et bien une programmation sur 10 ans et non un fonctionnement pas budget, ce projet de loi, si le principe est bon, contiendrait des éléments qui ne correspondent pas à leur demande.



La loi consisterait entre autres à introduire un nouveau système de financement : financer la recherche, projet par projet. Il s’agirait donc d’une compétition entre universités et entre projets, comme une "course au financement" qui entraînerait une qualité de travail moindre.



Autre inquiétude : les nouveaux modes de recrutement par contrats mieux rémunérés, mais de durées plus courtes, proposés par le ministère. L’objectif étant d’attirer les chercheurs et les maintenir en France. Pour ces chercheurs universitaires, cette loi engendrerait la dégradation de leurs conditions de travail dans la recherche, mais également l’enseignement et conduirait à une précarisation de leur métier.



Plus de 70 enseignants-chercheurs, administratifs et étudiants étaient présents à l’assemblée générale tenue ce jeudi sur le campus du Moufia. Des actions de sensibilisation auprès de leurs collègues sont prévues.