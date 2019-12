Grève du 10 décembre : Le point sur les perturbations

Le 09/12/2019 | Par Amandine Dolphin - amandine.dolphin@zinfos974.com | Lu 2024

À l'appel de l'intersyndicale, une nouvelle mobilisation est prévue ce mardi 10 décembre pour dire non au projet de réforme des retraites. De nouvelles perturbations sont à prévoir dans plusieurs services de nombreuses communes de l'île, notamment dans les écoles. Voici le point actualisé avec les municipalités qui ont communiqué à ce sujet :

En raison d'un préavis national de grève pour la journée du Mardi 10 décembre portant sur la réforme des retraites, la Ville de Saint-Denis informe les parents que le fonctionnement des écoles et de la restauration scolaire, pourrait connaître de très fortes perturbations ce jour-là.Il est recommandé aux parents de se rapprocher de la Direction de l’école pour connaître les modalités de fonctionnement du service de restauration et de surveillance entre 11h30 et 13h05 et de prendre, le cas échéant, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la garde de leurs enfants.Numéro info grève : 0262 400 400----------------------En raison du mouvement de grève national prévu le mardi 10 décembre 2019, nous informons les parents d’élèves que le service minimum d’accueil, les services de restauration, de surveillance de la pause méridienne et de garderie de fin de journée ne seront pas assurés dans les écoles du Port le mardi 10 décembre 2019.Nous invitons l’ensemble des parents à prendre toutes leurs dispositions au regard des perturbations engendrées.Par ailleurs, la crèche Isnelle Amelin et le jardin d’enfants municipal ne pourront pas accueillir les enfants.----------------------Suite au mouvement de grève nationale prévue demain mardi 10 Décembre 2019, de fortes perturbations sont à prévoir quant à l’accueil des enfants sur l’ensemble des écoles. La Ville de Saint-Pierre informe donc les parents qu’elle ne sera pas en mesure d’assurer le service minimum d’accueil. La restauration scolaire et la surveillance pendant la pause méridienne ne pourront pas être assurées sur les sites scolaires. Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments.----------------------En raison du mouvement de grève national prévu le mardi 10 décembre 2019, la commune de Saint-Joseph informe les parents d’élèves de toutes les écoles de la ville que les services de restauration scolaire, de surveillance, d’entretien et de garderie ne pourront pas être assurés. Par conséquent, nous invitons l’ensemble des parents à prendre leurs dispositions, le service minimum ne pouvant être assuré dans aucune école. Nous remercions les parents de leur compréhension----------------------Pas de transport scolaire pour les écoles maternelles et élémentaires de Saint-Pierre mardi 10 décembre 2019 Compte-tenu de la reconduction du mouvement de grève nationale le mardi 10 décembre 2019, la CIVIS informe les administrés saint-pierrois que le service de transport scolaire ne pourra malheureusement pas être assuré sur la commune pour les écoles du premier degré (maternelles et élémentaires). Pour les collèges et lycées, le service de transport scolaire est maintenu. Les parents des élèves concernés sont donc invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments. Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez contacter le numéro vert des Transports 0 800 355 354 (appel gratuit depuis un poste fixe). La CIVIS vous remercie de votre compréhension.----------------------Compte tenu du mouvement de grève prévu pour le mardi 10 décembre 2019 aucun service minimum d’accueil ne pourra être mis en place pour cette journée, dans les écoles maternelles et primaires de la Ville de Sainte-Suzanne.Les services de la restauration scolaire et la surveillance des pauses méridiennes ne pourront être assurées normalement dans ces établissements.Il est à noter que les crèches municipales seront, quant à elles, fermées.De même, l’ensemble des services municipaux pourront connaître des perturbations liées à ce mouvement social.Les astreintes techniques et celles de l’État Civil seront maintenues.Nous invitons donc les parents et les usagers à prendre toutes les dispositions nécessaires pour cette journée, afin de pallier à ses désagréments.----------------------Compte tenu d’un taux d’intention de grève déclaré des enseignants de 100%*, les écoles suivantes seront à priori fermées, sauf présence d’un enseignant à vérifier le jour même :- Auguste Lacaussade élémentaire- Auguste Lacaussade maternelle- Henri Lapierre élémentaire- Jean Jaurès- Laurent VergèsDe plus, les écoles ci-après, un taux de 80%* d’intention de grève déclaré :- Eloi Julenon- Henri Lapierre maternelle- Jules Joron- Raymond Mondon- Victor Hugo- Célimène- Evariste de ParnyLes écoles ci-après, un taux de 25%*d’intention de grève déclaré :- Alain Lorraine- André Malraux- Joliot Curie- Paul LangevinLes chiffres reçus du rectorat ce jour sont susceptibles d’évoluerLes parents sont invités à se renseigner auprès de chaque direction d’école.Sauf cas exceptionnel, à priori : sont assurés la restauration scolaire,le périscolaire matin et soir, nous invitons les parents à vérifier la présence effective du personnel avant de déposer leur enfant.Nous vous tiendrons informer en cas contraire au plus tôt le matin même.Le transport scolaire est assuré.Les structures Petites Enfance du CCAS sont susceptibles de connaître également des perturbations. Les parents sont invités à se renseigner auprès de l’équipe avant de confier leur enfant.Les directions se tiennent à votre disposition pour toutes informations complémentaires :- Ile aux enfants : 0262 35 05 74- Raisin Marine : 0262 34 65 60- Lou Kasyet : 0262 44 74 42- Zarlor : 0262 44 74 41- Centre de l’enfance Alice Pévérelly : 0262 44 74 40Nous vous informons que suite aux différents mouvements sociaux qui ont actuellement lieu sur le territoire national et local, mais également en prévision du préavis de grève déposé au sein de la collectivité pour le mardi 10 décembre 2019, certains services sont restreints :> L'accueil du public ne sera assuré par aucun service administratif de la ville (exemples : état-civil, bureau élections, mairies annexes, guichet parents etc...)Cependant, l'accueil téléphonique des différents services reste actif.> Le fonctionnement des équipements sportifs n'est pas impacté à priori, sauf cas de force majeure. Nous vous invitons les usagers à prendre régulièrement connaissance des communiqués de la Ville qui vous informeront des changements en cours. ( https://cutt.ly/Ae7jCA7 La Ville vous remercie pour votre compréhension et reste à votre disposition au numéro suivant : 0262 71 11 00----------------------De fortes perturbations sont attendues demain dans les écoles de Saint- BenoîtSuite au mouvement de grève nationale prévue demain mardi 10 Décembre, de fortes perturbations sont à prévoir quant à l’accueil des enfants sur l’ensemble des écoles de Saint- Benoît.La ville informe donc les parents qu’elle ne sera pas en mesure d’assurer le service minimum d’accueil. La restauration scolaire et la surveillance pendant la pause méridienne ne pourront pas être assurées sur les sites scolaires.Les parents sont invités à se rapprocher des écoles et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier à ces désagréments et assurer la garde de leurs enfants, si nécessaire.----------------------Suite à un préavis de grève nationale, la municipalité de Saint-Paul informe les parents que le service minimum d'accueil dans les écoles ne pourra pas être assuré, le mardi 10 décembre 2019.À noter que le service de restauration scolaire sera cependant maintenu pour les élèves présents ainsi que le transport pour les sorties (pédagogique, sportive et classe de découverte). Concernant l'activité périscolaire, nous vous prions de vous rapprocher de l'association présente au sein de l'école. Les parents sont invités à se renseigner auprès de chaque direction d'école.