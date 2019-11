Grève du 5 décembre: Alliance Police Nationale lance un ultimatum

Le 20/11/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 1090

Le syndicat Alliance Police Nationale appelle à la mobilisation via un communiqué commun avec UNSA Police, dans lequel ils demandent une forte mobilisation dans les rangs de la police. Ils lancent un dernier ultimatum avant le "black-out" :

"Suite à la dégradation des conditions de travail des policiers, suite au mépris du gouvernement vis à vis des policiers, face à une administration qui tente par tous moyens de revenir sur nos acquis, face à la casse de la fonction publique, la colère gronde dans les rangs.



Alliance police nationale et UNSA police font front commun dans l'adversité, si pour nous faire entendre il faut employer la manière forte, alors nous allons nous y employer. Si le gouvernement ne veut pas entendre la grogne du 02 octobre alors elle va entendre l'appel du 05 décembre.



Nous allons mobiliser les troupes et nous lançons un ultimatum à nos décideurs. Nous appelons à un black out dans les commissariats et nous appelons toutes les organisations syndicales à nous rejoindre. Journée morte pour la Police, nous ne sortirons que sur appel, nous ne verbaliserons pas, nous ne ferons pas de procédures... L'appel est lancé !!!"