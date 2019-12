Grève du 5 décembre: Menaces d'opérations escargot menées par des gilets jaunes

Pour protester contre "une réforme des retraites qui ne fera que des perdants", des gilets jaunes ont décidé de participer à la mobilisation générale du 5 décembre. "Une réunion a été organisée la semaine dernière entre les syndicats et les gilets jaunes afin de travailler sur une plateforme de revendications communes à défendre auprès des autorités compétences", indique un collectif.

Outre les manifestations prévues à Saint-Denis et Saint-Pierre, des gilets jaunes ont décidé de mettre en place quatre opérations escargot. Le départ se fera à 7 heures, niveau du pole emploi de Saint André, au niveau de la gare routière de Saint Paul, au niveau du jumbo sacré cœur du Port, ainsi qu'au niveau du McDonald's de Saint Pierre.



"Le gouvernement n'a manifestement pas entendu la colère"



Des actions qui sont le fruit non seulement de la réforme des retraites, mais aussi de tensions qui se cristallisent depuis un an autour des problématiques liées au pouvoir d'achat. "Le gouvernement n'a manifestement pas entendu la colère d'une grande partie de la population et continue à vouloir faire les poches du plus grand nombre pour combler des déficits qui sont le résultat d'une politique en faveur des plus aisés", dénoncent-ils. Il est temps que l'argent reversé aux plus fortunés du pays via la suppression de l'ISF (3.2 milliards/an), la flat tax (1.8 milliard/an), le CICE (20 milliards/an) et le CIR (6.5 milliards/an) soient redirigé vers la sphère sociale".

En fonction de la mobilisation des Réunionnais ce jeudi, ils décideront de la suite à donner au mouvement de contestation.