Grève du jeudi 6 février 2020 : le point sur les transports scolaires

Le 05/02/2020 | Par TCO | Lu 212

Liste des écoles non desservies en transports scolaires le jeudi 6 février :

La Possession :

Auguste Lacaussade (Maternelle)

Laurent Vergès

Paul Langevin

Raymond Mondon Saint-Paul :

Blanche Pierson

Emile Hugot

Les Fourmis

Marcel Lauret

Mathilde Frappier Demontbenoit

Petite France

Saline-les-Hauts

Yves Paula.

En raison du mouvement de grève annoncé pour ce jeudi 6 février 2020, des perturbations sont à prévoir dans certaines écoles.Les transports scolaires seront assurés normalement, sauf pour certaines écoles des communes de Saint-Paul et de La Possession.Nous demandons aux parents d’élèves de se tenir régulièrement informés de l’évolution de la situation et de prendre contact avec les directions des écoles.Le TCO vous présente ses excuses pour la gêne occasionnée et vous remercie de votre compréhension.