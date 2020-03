En Guadeloupe, trois cadres du CHU ont été testés positifs au Covid-19 : le directeur général du CHU, Gérard Cotellon, la présidente de la Commission médicale d’établissement (CME) et le chef de service de la réanimation. Une information révélée par le centre hospitalier par voie de communiqué.



Pour l'heure, leur état de santé ne suscite pas d’inquiétude, est-il précisé. Le communiqué assure en outre que "cette situation n’obère en rien le fonctionnement normal de la gouvernance du CHU".



Les collaborateurs en relation régulière avec le directeur général ont été informés de la situation et de la conduite à tenir. Indiquant que "dans la guerre menée contre le virus, tout le monde est logé à la même enseigne", le CHU rappelle que "la seule parade qui prévaut est de suivre les consignes édictées par les autorités sanitaires : rester chez soi, se laver régulièrement les mains et conserver une distance de sécurité d’au moins 1 mètre avec son interlocuteur". Et promet de poursuivre une communication en toute transparence.