Guadeloupe: Le président de Région et sa vice-présidente, Marie-Luce Penchard, placés en garde à vue

Le 31/10/2019 | Par N.P | Lu 869

Ary Chalus, président de Région Guadeloupe, et Marie-Luce Penchard, vice-présidente, ont, mercredi, été placés en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire aux Abymes.



Le président LREM et sa vice-présidente, par ailleurs maire de Basse Terre et ancienne ministre de l’Outremer sous Fillon, sont soupçonnés de détournement de fonds publics. Une affaire en lien avec l'embauche de l'ancien directeur financier de la collectivité de Saint-Martin et actuel directeur général de la SEM Patrimoniale en Guadeloupe, Pascal Averne. Entre janvier 2015 et avril 2018, l’homme a occupé les fonctions de directeur de cabinet à la mairie de Basse-Terre et d’inspecteur général des services au Conseil régional de Guadeloupe. Un "chevauchement de ces recrutements qui interpelle", mais aussi "les modalités des recrutements", a déclaré le procureur Jean-Luc Lennon, a rapporté la presse nationale.



Pascal Averne avait lui-même été placé en garde à vue il y a deux semaines avant d’être libéré.



La garde à vue d’Ary Chalus et Marie-Luce Penchard a été levée. Aucune charge n'a été retenue à leur encontre à ce stade de l’enquête qui se poursuit notamment sur le parcours professionnel de Pascal Averne, indique la presse nationale.