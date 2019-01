Guerre ouverte à Saint-Louis: Quelques élus de la majorité prennent les devants

Le 16/01/2019 | Par Prisca Bigot | Lu 641

La majorité saint-louisienne semble se fissurer au fur et à mesure que les élections municipales de 2020 approchent. Après Julianna M’Doihoma, démise de ses fonctions d’adjointe en juin dernier, les tensions au sein de la majorité prennent de plus en plus d’ampleur.



En guise de voeux pour cette nouvelle année, un courrier a ainsi été envoyé aux employés municipaux, promettant de "commencer à réduire les impôts sans remettre en cause l’équilibre budgétaire" et de "titulariser tous les agents en CDD et CDI afin de lutter contre la précarité". Des promesses surprenantes dans un contexte où le préfet continue à garder un oeil sur les comptes de la ville. Le courrier a été signé par les élus délégués aux ressources humaines, Emmanuelle Sinacouty, également vice-présidente du CCAS, Louis Thémot, adjoint aux RH, Nathalie Coupaye, également en charge de la lutte contre l’échec scolaire et l’illettrisme et Elodie Boisvilliers, 14e adjointe déléguée à l’hygiène et sécurité des bâtiments recevant le public.



Fin d’année dernière, cette dernière s’est d’ailleurs ouvertement attaquée au maire, fustigeant sa capacité et sa détermination à gérer la commune. Par le biais d’un mail envoyé en copie à l’ensemble des élus, Elodie Boisvilliers a remis en question la décision de l’édile de lui retirer sa délégation ressources humaines qu’elle occupait avec Léonus Thémot. "Ma délégation RH ne correspondait pas car je ne faisais pas suffisamment de tâches car nous étions deux sur le poste". Deux, voire trois, compte même l’élue en colère qui ajoute également le maire Patrick Malet "car c'est vous qui vous occupiez des embauches et des déplacements de personnels", affirme le courrier distribué à la population.



Le ton est donné, on entre de plain-pied dans la campagne électorale. Face à l’incurie du maire, Elodie Boivilliers, par provocation sans doute, se propose même de prendre la tête du navire. "Et je pense ne pas être la seule à penser qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop quand on n'arrive plus à gérer."



Pour Julianna M ‘Doihomma, qui a donc été la première à quitter ce "navire", "la démagogie et les calculs politiciens sont déjà de retour à Saint-Louis."



Pour certains observateurs, les rênes de la collectivité échappent de plus en plus aux mains de Patrick Malet, pourtant transmises par Cyrille Hamilcaro quelques mois après l'élection victorieuse de 2014. Les deux camps seraient ainsi entrés en guerre ouverte.



Le fameux courrier de la discorde :