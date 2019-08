Chauffe-eau solaire,

Panneaux photovoltaïques,

Conseils d’économie d’énergie

Réduisez votre facture d’électricité et votre empreinte carbone



Renseignez-vous auprès des guichets d’information :

Cliquez-ici Renseignez-vous auprès des guichets d’information :

" La Région soutient un modèle de développement durable qui allie économie et écologie, croissance plus forte et moindre impact environnemental. Une démarche déclinée dans l’ensemble des champs de compétences de la collectivité, dans une logique d’exemplarité. L’objectif est clair, parvenir à l’autonomie énergétique du territoire à l’horizon 2030.Cette stratégie présentée dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), un document de référence que la collectivité a la responsabilité de réviser pour les dix prochaines années. Aujourd’hui c’est un véritable consensus de la part de l’ensemble des acteurs qui a été acté pour accentuer nos efforts sur les questions liées à la maîtrise de l’énergie. Ce sujet revêt un caractère primordial si l’on veut réduire et à terme gommer notre recours aux énergies fossiles, qui sont la cause directe de notre empreinte carbone.La Région met en oeuvre, dans cet objectif, des dispositifs de proximité pour permettre de favoriser le développement durable de notre île, mais aussi, réduire la facture des Réunionnais.Sur ce sujet, c’est une véritable appropriation citoyenne qui s’impose, pour que chacun sur notre île se sente acteur et bénéficie des solutions engagées par l’acteur public pour répondre aux enjeux.C’est avec la participation de tous que la transition énergétique se révèlera un atout pour la cohésion sociale sur notre territoire. "Grâce à une collaboration étroite avec les collectivités territoriales partenaires, notamment le Conseil Régional, nous pouvons mener plus de 300 projets concrets pour notre île, en lien avec les énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie. Nous accompagnons 15 000 familles en précarité énergétique et maintenons la part des énergies renouvelables entre 32% et 38% dans le mix électrique malgré une hausse continue de la consommation électrique. Notre challenge : atteindre un mix électrique 100% renouvelable.Les perspectives sont nombreuses, mais l’objectif est d’arriver à inscrire les dispositifs SLIME et SLIME grand public à la Commission de Régulation de l’Énergie et faire en sorte qu’ils puissent perdurer jusqu’à au moins 2023. Il y a aussi un autre sujet important, qui est l’autoconsommation, que l’on va davantage développer, grâce aux subventions de la Région sur les installations, tout en accompagnant et structurant les filières, et ainsi créer de l’emploi dans ce secteur. La SLP Horizon Réunion fait aussi rentrer dans ses compétences trois priorités qui sont la préservation des ressources naturelles, le respect de la nature et la préservation des terres agricoles.Je pense que tous les Réunionnais font du développement durable et s’inscrivent dans cette démarche. Les jeunes, par exemple, ont déjà cet engagement citoyen vert et impliqué, et on le sait, car la SPL Horizon Réunion réalise de la sensibilisation face à ce jeune public, les générations futures, dans les lycées, collèges et les écoles primaires.