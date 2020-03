Guillaume Hoarau à la guitare pour rappeler l'importance de rester chez soi

Le 28/03/2020 | Par Zinfos974 | Lu 2389

Stars et anonymes du web multiplient les videos #StayHome challenge pour rappeler les gestes à adopter face à la propagation du coronavirus.



Grand amateur de musique, le footballeur réunionnais Guillaume Hoarau y va lui aussi de son couplet face au Covid.



Après avoir rappelé non sans un brin d'humour qu'il est important de se frotter les mains avec du gel hydroalcoolique, l'attaquant des Young Boys de Berne (2ème du championnat Suisse avant l'arrêt de la compétition) entonne une chanson au rythme du reggae incitant à "stay home people, don't go anywhere !", autrement dit : "Rest zot kaz !"