Gwenaëlle, une aventure incroyable au coeur d'Elite à Paris

Le 19/11/2019 | Par Chloé Grondin | Lu 142

Pendant quelques jours, La Réunionnaise Gwenaëlle a participé au plus grand concours de mannequin au monde. Une expérience incroyable qui a commencé sur les castings Elite model Look Reunion Island. Elle va rentrer à La Réunion des étoiles plein les yeux et avec de nouvelles amitiés, sans compter tout ce qu'elle a pu apprendre lors du bootcamp et de la préparation du show.