Harcèlement moral : Deux plaintes déposées contre Gérald Maillot

Le 11/02/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 1999

Elles sont cadres territoriales à la Cinor et elles portent plainte contre leur direction pour harcèlement moral, comme le révèle la presse écrite. Isabelle Ay-Yave et Valérie Legros ont subi de plein fouet ce qu’elles considèrent comme une mise au placard, qui a eu d’importantes conséquences sur leur état de santé.

Isabelle Ay-Yave explique avoir d’abord été victime de discrimination en raison de son orientation sexuelle. Les propos homophobes qui auraient été tenus au sein de la Cinor l’ont même poussée à tenter de mettre fin à ses jours.



À son retour d’arrêt maladie, ce sont ses missions lui seraient petit à petit retirées, ainsi que ses accès informatiques. Une véritable mise au placard qui se conclut par son remplacement par Karine Nabénésa.



Pour sa part, Valérie Legros raconte son burn-out suite aux menaces et au harcèlement qu’elle aurait subi lorsqu’elle a été nommé présidente de l’association du personnel de la Cinor. Alors qu’elle met le doigt sur des ingérences, d’autres salariés font tout pour qu’elle garde le silence, au point de lui faire retirer sa plainte, déposée pour prise illégale d’intérêts.



Et à l’annonce de sa candidature aux municipales, la voici nommée secrétaire administrative malgré par la direction, et ce malgré ses diplômes.