Hausse des prix à la consommation de 0,4% en novembre

Le 19/12/2018 | Par N.P | Lu 129

Les prix à la consommation sont en augmentation de 0,4% en novembre à La Réunion.

Sur un an, les prix augmentent de 2 % à La Réunion et de 1,9 % en France.



Selon la dernière étude de l’Insee, une hausse des prix qui survient à la fin de la période des soldes. + 7,3 % des prix de l’habillement et des chaussures, à l’inverse les prix des jeux et jouets baissent. Sur un an, les prix des produits manufacturés reculent de 0,5% à La Réunion et de 0,3 % en France.



Hausse également des prix de l’énergie. Après une augmentation de 2,2 % en octobre, elle est de 2,4 % le mois suivant. Le prix du gazole progresse plus fortement + 3,2 %. Le supercarburant et la bouteille de gaz augmentent respectivement de 1,3 %, de 1,8 %. Le prix de l’électricité reste quant à lui stable.



"Sur un an, les prix des produits pétroliers augmentent plus fortement à La Réunion (+ 19,6 %) qu’en France (+ 14,7 %). Le prix des produits pétroliers atteint ainsi des niveaux comparables à ceux de début 2014", souligne l’institut de statistiques.



La hausse des prix s’est également fait plus légèrement ressentir sur le budget alimentation, + 0,3 % en novembre. Les prix des produits frais rebondissent de 3,5 %, mettant fin à une série de huit mois de baisses consécutives. Si les prix des légumes frais poursuivent leur recul (- 3,1 %), ceux des fruits frais en entrée de saison tirent les prix à la hausse (+ 18,7 %). Hors produits frais, les prix sont globalement stables, la hausse des prix des yaourts et de la viande bovine étant compensée par la baisse des prix du fromage qui se poursuit.

Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 0,5 % à La Réunion et de 1,9 % en France.



Le prix du tabac reste stable en novembre. Sur un an, son prix progresse fortement à La Réunion (+ 14,8 %) et en France (+ 14,5 %).