Hayot prêt à racheter les magasins Score pour 219 millions d'euros

Le 22/07/2019 | Par N.P | Lu 2627

Le groupe Casino et le Groupe Hayot (GBH) annoncent ce lundi la signature d’une promesse unilatérale d’achat en vue de la cession de la société Vindémia (détenant les magasins Score), pour une valeur d’entreprise de 219 millions d’euros.



Fondée en 1972 à La Réunion et acquise progressivement par le groupe Casino entre 2001 et 2007, Vindémia est, aujourd’hui, le leader de la grande distribution dans l’Océan Indien (La Réunion, Madagascar, Mayotte, Maurice) et dispose d’un positionnement multi-formats (hypermarchés, supermarchés, cash and carry et proximité).



Groupe familial fondé en 1960, GBH s’est développé à partir des départements d’outre-mer, puis à l’international, d’abord sur des activités industrielles puis autour de deux métiers, la distribution automobile et la grande distribution. Pour Stéphane Hayot, directeur général de GBH, "cette opération est une belle opportunité pour notre Groupe, qui réaffirme notre très fort attachement à La Réunion et notre volonté d’investir dans les autres îles de l’Océan Indien. Notre ambition est d’offrir à nos clients un choix plus large à des prix toujours plus attractifs. Nous serons fidèles à notre éthique, valeur au cœur de notre groupe, et nous serons attentifs à la déployer dans notre comportement vis-à-vis de nos collaborateurs, de nos fournisseurs et de nos clients à chaque étape de ce projet."



"Avec cet accord, les activités de Vindémia vont se poursuivre et se développer au sein de la branche Grande Distribution de GBH", indique le communiqué. La réalisation de cette cession interviendra après la consultation des instances représentatives du personnel et sous réserve de l’obtention de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence.



À noter que Hayot s’est engagé dans l’accord de cession à céder des magasins à un tiers en anticipation des éventuelles préoccupations de l’Autorité de la concurrence. Afin de garantir et renforcer la concurrence, le projet d’accord prévoit de rétrocéder 4 hypermarchés (Jumbo Sainte-Marie, Jumbo Saint-André, Jumbo Chaudron, Jumbo Savanna) à la société Make Distribution, nouvel acteur à capitaux réunionnais dont la Société Adrien Bellier S.A. (SAB) est l’actionnaire de référence.



Une fois l’opération autorisée, la part de marché de GBH (27%) sera ainsi inférieure à celle de Vindémia à ce jour (28%) et l’arrivée de Make Distribution, qui opérera sous une enseigne partenaire d’Intermarché renforcera substantiellement l’équilibre concurrentiel de la grande distribution à La Réunion.