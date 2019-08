Hécatombe chez les Lauret: Un veau et une vache décédés, une autre à l'agonie

3. Soutient total aux eleveurs le 09/08/2019 14:34



Je suis moi même éleveur, je ne jeté pas le discrédit sur ses éleveurs, la DAAF n as pas été foutu en 19 ans de mettre en place un réel plan d éradication de Leucose, si nous en sommes à la aujourd’hui, c est bien à cause d’eux, Mr le directeur et vos 3 super adjoint, vite une mutation loin, très très loin de la réunion. Il faut porté ce pbs vers la métropole, il faut que le territoire nationale soit au courant du scandale et de l incompétence de la DAAF. Par contre qd une vache positivé à la Leucose se retrouve sur la chaîne d abattage, elle vas finir bel et bien dans nos assiettes et non à l équarrissage.