Hérault: 3 ados braquent un tabac et sèment leur butin façon "Petit poucet"

Le 20/01/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 142

Samedi 18 janvier dernier, vers 8h45, trois malfaiteurs font irruption dans un bureau de tabac avenue de la Pompignane à Montpellier pour braquer le buraliste. Sous la menace d'armes, le gérant a été contraint de remettre la caisse aux trois braqueurs plus un stock de cartouches de cigarettes.



Alertés par des témoins ayant assisté à la fuite des trois voleurs encagoulés, les policiers n'ont pas eu trop de mal à les interpeller. En effet, sur le chemin de leur fuite, les trois hommes ne se sont pas rendu compte qu'ils semaient leur butin. C'est au domicile familial de l'un d'ente eux qu'ils ont été interpellés rapporte Actu17.



Les policiers n'ont eu qu'à remonter les traces laissées par les billets et les paquets de cigarettes au sol pour les interpeller à quelques centaines de mètres du bureau de tabac. À l'arrivée des policiers, ils ont tenté de s'enfuir par la fenêtre de l'appartement situé au 1er étage, mais la tentative fut vaine.



Il s'agit en fait de 3 adolescents de 15 et 16 ans. Ils ont été remis aux enquêteurs de la police judiciaire et devront répondre des faits de vol à main armée.