Histoire d’un confiné

1. Pierre Balcon le 27/03/2020 13:13



Il est l'homme dont on aura le plus parlé ces derniers temps : le professeur Didier RAOULT .



Chez lui il n'y a pas que le style qui dérange le microcosme parisien (1) et la macronie qui en exprime la substantifique moelle.

.

Il y a aussi les idées et l'action .



Et parmi ses illustres actions , il y a évidemment la prescription de la Chloroquine et le dépistage systématique de la covid 19, provoquée par le SRAS 2



Dans l'action il y a aussi marginalement son conflit avec l'INSERM et son PDG , Yves Levy le mari de Buzin , avec laquelle il était profondément aussi en désaccord. .



En ces temps troublés sa posture rebelle a tout pour le rendre sympathique , à la gauche évidemment , et aussi aux pragmatiques de droite.



Les écolos auraient bien aimé se mettre au diapason de cette pensée iconoclaste .



Mais hélas il y a le fameux "hiatus climatique " .



Eh oui !



Didier Raoult est un climato- sceptique , et en plus il fustige le terrorisme de la pensée unique qu'il voit niché non pas seulement dans les médias dominants mais dans le cerveau des scientifiques .



Qu'en penses tu , Bruno ?



( 1) à la première alerte ces bobos se sont réfugiés dans la France périphérique qui les nourrit , au risque de contaminer les "sans dents" et tous ceux qui bien que n'étant rien nourrissent la bête.