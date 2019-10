Holcim Réunion restructure ses activités

Le 03/10/2019

Comme expliqué dans le communiqué suivant, Holcim Réunion accélère la mise en œuvre de sa stratégie de recentrage sur certaines activités et annonce une nouvelle structuration afin de soutenir la pérennisation de ses activités sur l'île.

Afin de répondre aux enjeux de la réalité commerciale actuelle et à venir, ce nouveau projet d’entreprise est nécessaire pour retrouver la voie de la performance et du succès collectif. Ses différents marchés ont fortement évolué avec la fin des grands chantiers du BTP, la baisse des prix, et l'augmentation des imports de ciment notamment. Dans ce contexte, la fin de ses réserves disponibles en granulats a amplifié et accéléré la prise de décision.



Ce projet prévoit une réorganisation des activités béton et précontraint et l’arrêt de l’activité de granulat. L’entreprise est convaincue que la production locale, notamment en ciment, est stratégique pour le développement du territoire afin de permettre au secteur du BTP, et plus largement les Réunionnais, de bénéficier d’un approvisionnement régulier et de qualité, évitant ainsi la dépendance aux importations et aux coûts qu’elles engendrent.



En adaptant la structure de Holcim Réunion à la réalité du marché d’aujourd’hui, et à la fin de ses réserves actuelles en granulats, cette réorganisation permettra de créer un nouvel élan pour ses activités et ses collaborateurs. Ce projet permettra ainsi à Holcim Réunion de se projeter sereinement vers l’avenir et de rester l’entreprise réunionnaise de référence sur le marché des matériaux de construction.



À propos de Holcim Réunion



Holcim Réunion opère sur le marché local dans ses quatre activités, ciment, béton, précontraint et granulats, depuis 50 ans. Unique producteur de ciment sur le territoire, son usine de ciment, d’une capacité de production annuelle de 435 000 tonnes, a permis de construire une habitation durable pour plus de 3⁄4 des Réunionnais, mais aussi de développer et moderniser le réseau routier de l'île.