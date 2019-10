Holcim Réunion serait sur le point d'annoncer un plan social

Le 03/10/2019 | Par Zinfos974 | Lu 460

La société Holcim Réunion s’apprête à dérouler un plan social. Une information de Réunion La 1ère radio.



La multinationale, qui fabrique et distribue une large gamme de ciments, liants spéciaux, bétons et mortiers prêts à l'emploi et granulats pour la filière du bâtiment, serait en difficulté.



Le cimentier, dont la branche béton emploie environ 120 personnes dans l’île, doit notamment faire face à une pénurie de granulats.



Ce plan social prévoirait la suppression de 43 postes et serait accompagné de fermetures de sites. Le site de Bras-Panon serait notamment mis dans la balance.