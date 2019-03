Homicide à St-Louis: Les locataires poignardent leur propriétaire pour des loyers impayés

Le 04/03/2019 | Par Zinfos974 | Lu 5960

"L'autopsie réalisée ce jour a permis de préciser les blessures infligées au défunt. Les médecins légistes ont retrouvé de nombreuses plaies, notamment sur le thorax, dans le dos ainsi qu'au niveau du cou. Ces blessures sont compatibles avec des coups portés avec une arme blanche. Des expertises médico-légales plus poussées permettront de connaître la chronologie exacte des coups portés.



Les deux locataires du logement appartenant à la victime ont été placés en garde à vue. Après un long temps de dégrisement, les deux mis en cause ont pu répondre aux premières questions des enquêteurs, notamment sur l'origine du différent provenant vraisemblablement d'une discussion relative à une dette locative.



La garde à vue des deux mis en cause a été prolongée. Les deux mis en cause seront déférées demain à 14 heures en vue de leur présentation devant le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire du chef d'assassinat."

Dimanche en fin d’après-midi, ce sont les gendarmes qui ont fait la découverte macabre suite à des traces de sang suspectes relevées par les voisins. L’homme retrouvé poignardé, gisait dans une maison du quartier Palissade à St-Louis. L' homme, âgé de 73 ans, était bien le propriétaire du logement et le bailleur des deux personnes placées en garde à vue, confirme le parquet ce lundi dans un communiqué.