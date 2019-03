Homicide à St-Louis: Un père et son fils placés en garde à vue

Le 04/03/2019 | Par NP | Lu 2845

Ce sont les habitants du quartier qui ont donné l'alerte hier en fin d'après-midi. Un homme est mort poignardé. Deux suspects ont été placés en garde à vue.

Le communiqué du procureur: "Dimanche 3 mars en fin d’après-midi, des habitants d’un quartier de Saint-Louis ont alerté les gendarmes après avoir remarqué des traces de sang sur la clôture de la maison individuelle occupée par leurs voisins, un père de 48 ans et son fils de 24 ans.Sur place, les gendarmes remarquaient effectivement des traces de sang tant sur l’extérieur de la clôture que dans la cour, puis devant la porte d’entrée. A l’intérieur de la maisonnette, ils découvraient dans la pièce principale le corps sans vie d’un homme âgé, allongé torse nu sur le dos, le visage recouvert d’un linge propre.Les premières constatations médico-légales faisaient état de nombreuses et graves plaies par arme blanche.Une autopsie doit intervenir ce jour ainsi que des analyses toxicologiques et des investigations pour identifier avec certitude la victime.Vers 22h30, les deux occupants se sont présentés devant leur domicile, en état d’ébriété et avec un véhicule ne leur appartenant pas.Compte tenu des différents indices en possession des enquêteurs, ils ont été placés en garde-à-vue du chef de meurtre, mais n’ont pu être auditionnés du fait de leur état."