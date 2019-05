Hommage à Alain Lorraine (1946-1999)

Le 17/05/2019 | Par Yvette Duchemann | Lu 55

« Tienbo le rein, Beaux visages cafrines sous la lampe (1975) »

« Les chrétiens du désorde (1979) »

« Sur le black (1990) »

« Jeamblon ou les petites libertés (1996) »

« Dehors est un grand pays (1993 »

Etc

16 mai 1999 date d’anniversaire de sa mort.Pouvons-nous laisser dans l’oubli ce poète-journaliste, cette étoile militante qui nous a tant éclairés et dont l’œuvre reste, comme pour la plupart de nos poètes locaux, assez méconnue, pour ne pas dire méprisée dans nos programmes locaux de français-littérature.Et pourtant, je cite :C’est avec fierté qu’en 2001 les parents, l’équipe associative du secteur du Moufia, l’équipe d’enseignants de l’ex-école les Tulipiers, la Mairie de Saint-Denis, nous avons ensemble décidé de nommer notre établissement scolaire : Ecole Elémentaire Alain Lorraine.D’autres nous ont suivis et c’est tout à leur honneur.Aujourd’hui et demain, il nous faut lire, connaître, transmettre tous ces chefs-d’œuvre de notre littérature réunionnaise.Merci Monsieur Alain LorraineAlain Lorraine ou l’engagement pour : la liberté, le droit des femmes, le respect de la diversité culturelle, les planteurs, l’égalité entre les humains, son engagement pour notre culture et notre langue.