Hommage à André Legras - Deux mois après son ami Henri Maingard, il nous tire sa révérence

Le 21/11/2019 | Par Jules Bénard | Lu 639

Nous sommes tous dévastés depuis que nous avons appris la fin d’André. Un des hommes les plus talentueux, les plus gentils, des plus chaleureux, des plus souriants de notre univers musical. J’en donnerai une seule preuve…



André, souffrant d’une leucémie plusieurs fois traitée en pure perte, était lucide sur son état de santé. "Je sais que je suis au bout, Jules, me disait-il voici quinze jours. Il ne faut pas se leurrer, quand faut y aller, faut y aller, comme le chantait Salvador. Il y a une chose dont je suis fier, c’est notre chanson "Zoréole". Quand nous l’avons enregistrée, qu’est-ce qu’on a pu se faire enguirlander !"



Une courte explication s’impose. C’était au milieu des années 60… Une chanson d’un racisme effréné avait été lancée au cours d’un radio-crochet. Plus tard elle avait été enregistrée ; en version instrumentale seulement, les paroles d’origine étant épouvantables et aucun de nos chanteurs locaux n’ayant voulu en prendre la responsabilité. Cela s’appelait "Oté Zoreil" et, en gros (sic !) "Koça toué la ni faire ici ? Artourne à toué dan’ ton pays !"



Le sang des Jokarys n’a fait qu’un tour. « Oté Jules, ça té pas not’ Réunion, ça ! Alors, on a sorti Zoréol pour dire exactement le contraire, que les Zoreils étaient chez eux chez nous. Et tu vois, aujourd’hui, tout le monde ici ne parle que du "Vivre ensemble".

C’était ça André et ses Jokarys. Car ils sont indissociables. Le regard et le coeur tournés vers les autres, l’amour des autres, l’empathie… le sourire spontané, la main tendue.